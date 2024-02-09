Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров
Мешает этому подписанный президентом Украины указ о запрете контактов с российской стороной.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Собственноручно подписав указ о запрете любых переговоров с Россией, глава Украины Владимир Зеленский показал свою неготовность к урегулированию конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Лидер РФ подчеркнул, что Москва и Киев несколько раз проводили переговоры. По словам Владимира Путина, они даже имели определенные результаты.
«Они были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца», — отметил президент.
Путин заявил, что никогда не отказывался от разрешения конфликта мирным путем. Однако Зеленский своим указом фактически устранил потенциальную возможность переговоров между странами.
Последняя встреча парламентеров России и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда беседа продлилась около трех часов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина.
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