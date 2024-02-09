Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 262 0

Мешает этому подписанный президентом Украины указ о запрете контактов с российской стороной.

Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Собственноручно подписав указ о запрете любых переговоров с Россией, глава Украины Владимир Зеленский показал свою неготовность к урегулированию конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Лидер РФ подчеркнул, что Москва и Киев несколько раз проводили переговоры. По словам Владимира Путина, они даже имели определенные результаты.

«Они были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца», — отметил президент.

Путин заявил, что никогда не отказывался от разрешения конфликта мирным путем. Однако Зеленский своим указом фактически устранил потенциальную возможность переговоров между странами.

Последняя встреча парламентеров России и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда беседа продлилась около трех часов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина.

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