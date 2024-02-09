Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России
Президент России подчеркнул, что готов обсуждать дальнейшее выстраивание дипломатических отношений.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Западу не удастся добиться стратегического поражения России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«До сих пор шумели, кричали, что надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда», — заявил Путин.
Лидер России подчеркнул, что осознание этого факта пришло к тем, кто контролирует власть на Западе. Он добавил, что РФ всегда готова к диалогу касательно развития дипломатических отношений.
Путин также заявил, что в сложившейся геополитической обстановке виновата не Россия. Действия западных государств дестабилизировали ситуацию в мире. Однако так будет не всегда.
«Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — отметил президент.
Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ намерена добиваться разрешения украинского конфликта путем переговоров. Однако Владимир Зеленский своим указом фактически устранил потенциальную возможность диалога между странами.
- 9 февр
- Путин рассказал, кто на самом деле взорвал «Северные потоки»
- 9 февр
- Путин: мир изменится вне зависимости от итога событий на Украине
- 9 февр
- Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
- 9 февр
- Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году
- 9 февр
- «Денацификация»: Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
- 9 февр
- Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров
- 9 февр
- Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина
- 9 февр
- Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России
- 9 февр
- В России журналист Такер Карлсон встречался со Сноуденом и Тарой Рид
- 9 февр
- Журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина
Читайте также
85%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?