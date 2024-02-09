Путин рассказал Карлсону, как украинцы просили объединиться с Русским царством
Российский лидер передал американскому журналисту Такеру Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого.
Фото: Репродукция / ТАСС
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Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, как украинцы просили объединиться с Роским царством, передав ему соответствующие письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого.
«Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того как получил отказ, стал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя», — сказал Путин.
Президент напомнил, что Русское царство не сразу приняло решение включить в свое правобережье Днепра часть древнерусских земель.
«Все-таки в 1654 году Земский собор был представителем органов власти древнерусского государства, решение было принято, эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства», ― продолжил президент.
Вскоре началась 13-летняя война с Польшей. После заключения мира в наш состав вошло все левобережье Днепра, включая Киев, а правобережье осталось за Польским государством. Во времена Екатерины II мы вернули себе все свои исторические земли, включая южную и западную части.
Идея независимости Украины начала продвигаться перед Первой мировой войной австрийским генштабом. Копии тех документов Путин передал журналисту «на добрую память».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком случае Россия может направить войска в Польшу.
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