Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Путин напомнил о влиянии Бориса Джонсона на срыв переговоров с Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Koall; 5-tv.ru

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Сначала Украина была готова подписать документ, а потом кое-кто отговорил ее от поступка.

Переговоры о завершении украинского конфликта, которые Россия и Незалежная проводили в Турции, были сорваны премьер-министром Великобритании (на тот момент — Прим. ред.) Борисом Джоносоном. С этим заявлением выступил российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Договорились же, он (президент Украины Владимир Зеленский) же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю», — рассказал президент журналисту.

В тот самый момент, когда Украина была готова подписать все документы, в страну приехал Борис Джонсон. Целью его визита было отговорить киевский режим от этого поступка, что он и сделал, заявив, что верным решением будет воевать с РФ, и Украина одна не останется, стране поможет Запад. Британский премьер пообещал, что «они дадут все», и Киев сможет вернуть те территории, что утратил.

Российский лидер явно удивлен тем, что у какой-то части мира сложились иллюзии о том, что РФ можно победить на поле боя. Путин считает, что такое мнение есть либо у людей со скудным умом, либо излишне самонадеянных.

«От чистого сердца, но не от большого ума», — подвел черту президент.

Ранее 5-tv.ru сообщил,  когда удастся договориться с Украиной. Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени. 

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