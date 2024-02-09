Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной

Путин напомнил о влиянии Бориса Джонсона на срыв переговоров с Украиной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Koall; 5-tv.ru
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Сначала Украина была готова подписать документ, а потом кое-кто отговорил ее от поступка.
Переговоры о завершении украинского конфликта, которые Россия и Незалежная проводили в Турции, были сорваны премьер-министром Великобритании (на тот момент — Прим. ред.) Борисом Джоносоном. С этим заявлением выступил российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Договорились же, он (президент Украины Владимир Зеленский) же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю», — рассказал президент журналисту.
В тот самый момент, когда Украина была готова подписать все документы, в страну приехал Борис Джонсон. Целью его визита было отговорить киевский режим от этого поступка, что он и сделал, заявив, что верным решением будет воевать с РФ, и Украина одна не останется, стране поможет Запад. Британский премьер пообещал, что «они дадут все», и Киев сможет вернуть те территории, что утратил.
Российский лидер явно удивлен тем, что у какой-то части мира сложились иллюзии о том, что РФ можно победить на поле боя. Путин считает, что такое мнение есть либо у людей со скудным умом, либо излишне самонадеянных.
«От чистого сердца, но не от большого ума», — подвел черту президент.
Ранее 5-tv.ru сообщил, когда удастся договориться с Украиной. Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени.
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