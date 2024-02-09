«Одна труба жива»: Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

Путин заявил о готовности РФ поставлять газ в Европу по трубе «Северного потока»

«Одна труба жива»: Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным Северный поток

Однако одна из западных стран противится поставкам «голубого топлива».

Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер отметил, что газопровод был поврежден, однако одна труба «жива-здорова». Именно по ней можно вести поставки в Европу, но вот Германия противится этому.

«Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — указал Путин.

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«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Недавно Швеция объявила о прекращении следствия по делу о диверсии на «Северных потоках». Шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту. При этом Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на «Северных потоках».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин ответил на вопрос Карлсона о том, кто подорвал «Северные потоки».

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