Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 132 0

Под постом журналиста в социальной сети Х количество комментариев уже перевалило за 33 тысячи.

Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

За шесть часов после публикации «того самого» интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону число просмотров перевалило за 50 миллионов. Данные можно посмотреть на посте телеведущего в социальной сети Х.

Количество комментариев достигло 33 тысяч, лайков — 475 тысяч, а репостов — 155 тысяч пользователей.

Кроме того, на официальном сайте Кремля также можно уже ознакомиться с полным интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником. Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.

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