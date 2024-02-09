Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов

За шесть часов после публикации «того самого» интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону число просмотров перевалило за 50 миллионов. Данные можно посмотреть на посте телеведущего в социальной сети Х.

Количество комментариев достигло 33 тысяч, лайков — 475 тысяч, а репостов — 155 тысяч пользователей.

Кроме того, на официальном сайте Кремля также можно уже ознакомиться с полным интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником. Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.