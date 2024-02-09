Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов

Под постом журналиста в социальной сети Х количество комментариев уже перевалило за 33 тысячи.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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За шесть часов после публикации «того самого» интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону число просмотров перевалило за 50 миллионов. Данные можно посмотреть на посте телеведущего в социальной сети Х.
Количество комментариев достигло 33 тысяч, лайков — 475 тысяч, а репостов — 155 тысяч пользователей.
Кроме того, на официальном сайте Кремля также можно уже ознакомиться с полным интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником. Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.
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