Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Радмира

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю трехлетнего Радмира. Мальчик страдает от опасной опухоли в головном мозге.

Ребенок нуждается в сложной и дорогой терапии стоимостью более 2,7 миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 5 386 144,56 рублей. Спасибо вам большое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю маленького Ильяса с сложным пороком сердца, которому срочно требуется операция. Семье не хватало на нее порядка трех миллионов рублей. В рамках акции «День добрых дне» на лечение мальчика удалось собрать 5 454 514 рублей.