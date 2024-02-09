Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Радмира
Мальчик нуждается в дорогостоящей терапии.
Фото: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю трехлетнего Радмира. Мальчик страдает от опасной опухоли в головном мозге.
Ребенок нуждается в сложной и дорогой терапии стоимостью более 2,7 миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 5 386 144,56 рублей. Спасибо вам большое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю маленького Ильяса с сложным пороком сердца, которому срочно требуется операция. Семье не хватало на нее порядка трех миллионов рублей. В рамках акции «День добрых дне» на лечение мальчика удалось собрать 5 454 514 рублей.
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