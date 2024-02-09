Опубликована полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке

Каждый теперь может посмотреть его на сайте 5-tv.ru.
Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Полное интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовано на русском языке. Ранее видео появилось на официальном сайте Кремля.
За шесть часов после публикации «того самого» интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону число просмотров перевалило за 50 миллионов.
В ходе беседы Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, как украинцы просили объединиться с Роским царством, передав ему соответствующие письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого.
Президент напомнил, что Русское царство не сразу приняло решение включить в свое правобережье Днепра часть древнерусских земель. Однако в 1654 году, когда Земский собор был представителем органов власти древнерусского государства, было принято положительное решение о принятии земель в состав Московского царства.
Ранее 5-tv.ru рассказал о количестве комментариев под постом с интервью Такера Карлсона.
- 9 февр
- Захарова поделилась своим мнением об интервью Путина журналисту Карлсону
- 9 февр
- «Политика занавеса провалена»: Пушилин о важности интервью Карлсона с Путиным
- 9 февр
- «Русская история и тонкости души»: Риттер оценил интервью Карлсона с Путиным
- 9 февр
- Число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов
- 9 февр
- Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера
- 9 февр
- «Одна труба жива»: Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу
- 9 февр
- «Смешно»: Путин раскрыл Карлсону, кто поддерживал террористов на Северном Кавказе
- 9 февр
- Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной
- 9 февр
- «Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»
- 9 февр
- Все равно восстановятся: Путин сообщил, когда удастся договориться с Украиной
Читайте также
85%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?