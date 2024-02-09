Опубликована полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке

Полное интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовано на русском языке. Ранее видео появилось на официальном сайте Кремля.

За шесть часов после публикации «того самого» интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону число просмотров перевалило за 50 миллионов.

В ходе беседы Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, как украинцы просили объединиться с Роским царством, передав ему соответствующие письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого.

Президент напомнил, что Русское царство не сразу приняло решение включить в свое правобережье Днепра часть древнерусских земель. Однако в 1654 году, когда Земский собор был представителем органов власти древнерусского государства, было принято положительное решение о принятии земель в состав Московского царства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о количестве комментариев под постом с интервью Такера Карлсона.