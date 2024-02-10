«Не может быть прощено»: в Госдуме назвали основную причину отставки Залужного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Затулин: основной причиной отставки Залужного стала популярность среди украинцев

«Не может быть прощено»: в Госдуме назвали основную причину отставки Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Украинское контрнаступление

О кадровых перестановках поговаривали не один месяц. Лишь на днях стало понятно — слухи оказались правдой.

Валерия Залужного уволили с должности главкома ВСУ по двум причинам, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с РИА Новости. Первая из них — основная — связана с огромной популярностью Залужного среди населения, которая затенила даже президента Украины Владимира Зеленского.

«Это, конечно, главное его „преступление“, которое не может быть прощено Зеленским», — сказал Затулин.

Второй же причиной стал провал контрнаступления ВСУ. При этом многие украинцы понимали, что добиться успеха киевскому режиму на поле боя — задача невыполнимая, поэтому Залужному «крайним» не выставляют.

«Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае, нужно было найти козла отпущения», — сказал депутат.

Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками Украины. Сам же Залужный, по собственному признанию, на данный момент не занимает никаких должностей.

На отставку Залужного отреагировали прежде в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в руководстве киевского режима никак не скажутся на ходе российской спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве прошли протесты из-за отставки Валерия Залужного.

Тема:
Украинское контрнаступление
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