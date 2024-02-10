Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Попадание в цель и ее последующее уничтожение зафиксировал беспилотник.

Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Десантники группировки войск «Днепр» уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, десантники нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем противника. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника. Он зафиксировал попадание в цель и ее последующее уничтожение.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, станцию РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ.

Российские силы продолжают специальную военную операцию с конца февраля 2022 года. Тогда власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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