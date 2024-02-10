Высокие требования: ученые создали уникальные бронежилеты для участников СВО

В чем выражается эффективность новых элементов индивидуальной защиты для бойцов?

За короткий срок российским ученым удалось создать уникальные бронежилеты для бойцов в зоне спецоперации, сообщил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.

«Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам», — отметил он.

Благодаря последним научным достижениям в области материалов, ученым удалось создать новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите.

«Это тоже впечатляющий успех», — добавил Красников.

Глава РАН также отметил, что довольно значимая часть сотрудников военно-промышленного комплекса России ― это члены академии: генеральные конструкторы, технологи или руководители приоритетных научных направлений.

К слову, в прошлом году российский бронежилет «Оберег» тестировали на степень защиты. Так, в ходе испытаний он выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, хотя на нее не рассчитан. Тогда специалисты сравнивали три вида бронежилетов: «Оберег», недорогой аналог из Восточной Европы и американский, который используют ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецоперация объединила миллионы людей.