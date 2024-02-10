ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

В этом году аж 62% граждан планируют участвовать в голосовании, и еще 14% скорее примут участие, чем нет.

75% россиян проголосовали бы за кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина, если бы выборы состоялись завтра. Такая статистика была получена из опроса, который проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году аж 62% граждан планируют участвовать в голосовании, и еще 14% скорее примут участие, чем нет. 12% не определившихся россиян в том, пойдут они на выборы или нет. Только 4% скорее всего участвовать не будут, еще 7% точно не пойдут.

Из тех, кто точно планирует принять участие в всероссийском голосовании, целых 75% проголосовали бы за действующее лицо страны — Владимира Путин. На втором месте идет кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его предполагаемых избирателей — 5%. Третье место делят два других кандидата — Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Они оба набрали по 4%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России.