ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

ВЦИОМ: 75% россиян проголосуют за Путина, если бы выборы прошли в воскресенье
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году аж 62% граждан планируют участвовать в голосовании, и еще 14% скорее примут участие, чем нет.
75% россиян проголосовали бы за кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина, если бы выборы состоялись завтра. Такая статистика была получена из опроса, который проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В этом году аж 62% граждан планируют участвовать в голосовании, и еще 14% скорее примут участие, чем нет. 12% не определившихся россиян в том, пойдут они на выборы или нет. Только 4% скорее всего участвовать не будут, еще 7% точно не пойдут.
Из тех, кто точно планирует принять участие в всероссийском голосовании, целых 75% проголосовали бы за действующее лицо страны — Владимира Путин. На втором месте идет кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его предполагаемых избирателей — 5%. Третье место делят два других кандидата — Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Они оба набрали по 4%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России.
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