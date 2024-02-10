«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST

Боец Росгвардии, который лично присутствовал на полевом концерте ST (Александра Степанова) в зоне СВО по защите Донбасса. Он сообщил 5-tv.ru, что такая патриотичная песня по-настоящему вдохновляет на победу.

По словам бойца, ему было приятно услышать как старые треки музыканта, так и новую песню «Дай ему сил».

«Такое творчество действительно вдохновляет на победу, которая обязательно будет за нами», — подчеркнул боец Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО.