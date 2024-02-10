«Вдохновляет на победу»: побывавший на полевом концерте боец Росгвардии о песне ST
Ему было приятно услышать как старые треки музыканта, так и новую песню «Дай ему сил».
Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru
Боец Росгвардии, который лично присутствовал на полевом концерте ST (Александра Степанова) в зоне СВО по защите Донбасса. Он сообщил 5-tv.ru, что такая патриотичная песня по-настоящему вдохновляет на победу.
По словам бойца, ему было приятно услышать как старые треки музыканта, так и новую песню «Дай ему сил».
«Такое творчество действительно вдохновляет на победу, которая обязательно будет за нами», — подчеркнул боец Росгвардии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что жительница Донецка похвалила ST за поддержку бойцов СВО.
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