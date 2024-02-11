Хейт, угрозы, действия: что ждет Такера Карлсона после интервью с президентом РФ

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Американского журналиста уже осудили на родине — не хотят показывать людям правду. Что дальше?

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Услышали или нет предложения российского лидера Владимира Путина на Западе и какая судьба ждет самого Такера Карлсона, которого либеральные СМИ называют теперь «кремлевским пропагандистом» и «полезным идиотом» — расскажет наш американский собкор Николай Мастеров.

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Такер Карлсон узнал и поверил. А как иначе… когда без запинки — даты, имена, факты. К такому американские журналисты явно не привыкли.

«Я, конечно, считаю его умным, в этом нет никаких сомнений. Я не защищаю Россию, я защищаю свою собственную страну. А нами управляют психи: президент и эта ядовитая идиотка Виктория Нуланд», — подчеркнул Карлсон после интервью с Путиным.

В гостиничном номере после интервью Карлсон делится впечатлениями. Ему уже посоветовали: как снова ступит на американскую землю — быть осторожнее. Консервативный журналист давно раздражает Белый дом, дерзость — записать интервью с Путиным — могут и не простить. Потому и держал интригу до последнего… Даже накануне уже будучи в Москве в разговоре с журналистом «Известий» изящно уходил от ответа и смеялся.

Но Белому дому было не смешно, они в лучших традициях свободы слова пыталися запугать журналиста.

«Администрация Байдена незаконно шпионила за нашими переписками и распространила их среди проправительственных СМИ. Они сделали это, чтобы не допустить запланированное нами интервью с Путиным», — говорил журналист.

Что теперь будет с Такером Карлсоном и кто еще ему угрожал? Подробности — в репортаже.

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