Работа наших подразделений очень четко отлажена.

Вся политика киевского режима сейчас сводится к тому, чтобы продержаться у власти как можно дольше — хотя бы до выборов в США в ноябре. Вдруг какие еще крошки с барского стола перепадут.

Тактика, выгодная для украинской элиты, тактика, убийственная для украинского государства. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Мехвод 11-й бригады ВДВ выводит орудие на боевую позицию и открывает огонь по дежурной цели. Пока идут удары бронегруппы, «птуристы» дежурят у предполагаемой точки сбора ВСУ — как только замечают движение, тут же стреляют.

Пехота выходит к своим позициям, группу прикрывает тяжелая техника. Ликвидация уже разрушенных многоэтажек помогает оперативнее вычислять вражеские укрытия.

Отряд «Горца» очистил угол обзора, теперь же за дело берутся разведчики ВДВ. Один из самых опасных эпизодов работы в Артемовске — это разведка в дневное время суток.

Все прекрасно знают, насколько враг активизировался в вопросах FPV-дронов, но при этом появления здесь ДРГ никто не отменял. И проверять вот подобные заброшенные дома нужно ежедневно.

Иллюзии и реальность: после хоть трава не расти — таково сознание ВСУ. А теперь, словно заметая следы своих же преступлений, они пытаются стереть Артемовск с лица земли.

Вот обычная квартира, здесь молитвенник висит, а под ногами тубусы от 120-миллиметровых мин. Вот прям на кухне, судя по всему, отсюда же и вели огонь.

Самоходка «Малка» 3-го армейского корпуса вышла на охоту на артемовском направлении. Вражеская самоходка и БК объяты пламенем.

Разведчики, прочесывая местность на артемовском направлении, находят еще одну цель — западную гаубицу М777. И, так как огневая позиция противника теперь на постоянном прицеле «Малки», ВСУ вынуждены бросать эту точку и уходить глубже.

Разведчики же с наступлением темноты выходят к линии боевого соприкосновения. Пока одна группа следит за периметром, вторая выставляет минные заграждения. Благодаря тому, что работа наших подразделений очень четко отлажена, не допуская ошибок и промахов мы двигаемся вперед.