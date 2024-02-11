В БАПОР ответили на слухи о тоннеле ХАМАС под штаб-квартирой в Газе
В БАПОР не подтвердили данные о тоннеле под штаб-квартирой в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Naaman Omar
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Обвинения выдвинули представители ЦАХАЛ.
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини не подтвердил данные израильской армии (ЦАХАЛ) о тоннеле, якобы обнаруженном под штаб-квартирой организации в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Мы не можем подтвердить сведения израильской стороны о существовании какого-либо тоннеля под штаб-квартирой агентства ООН, расположенной в городе Газа», — сказал он.
По информации израильтян, тоннель якобы использовался силами радикального движения ХАМАС. Лаззарини добавил, что его сотрудники покинули штаб-квартиру в Газе 12 октября и с тех пор никто из них там не бывал.
В данный момент, как отметил чиновник, о какой-либо деятельности там информации нет. Что может находиться под помещением штаб-квартиры, Лаззарини не знает.
Также он подчеркнул, что израильские власти официально ничего не сообщали о якобы обнаруженном тоннеле. Как заявили представители ЦАХАЛ, в ходе рейда на севере Газы был найден тоннель, проложенный под штаб-квартирой БАПОР.
Отмечалось, что он якобы располагается на глубине 18 метров, а его длина составляет 700 метров, в нем также есть электричество, а сеть якобы соединена с штаб-квартирой агентства. Подразумевается, что именно из БАПОР тоннель снабжался электроэнергией.
Далее, по данным израильской стороны, последовал рейд, в ходе которого в штаб-квартире было найдено «большое количество» оружия и боеприпасов, а также взрывчатка. И даже документы, доказывающие эту версию, якобы лежали рядом.
В результате в нескольких странах заявили о приостановке финансирования БАПОР, на агентство пали подозрения в причастности к атакам на Израиль 7 октября. Уже в марте оно не сможет функционировать, если деньги не начнут снова поступать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН Газу назвали непригодной для жизни.
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