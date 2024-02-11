Средства ПВО уничтожили три десятка украинских беспилотников

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

МО: силы ПВО за сутки сбили 30 беспилотников ВСУ в четырех регионах

Средства ПВО уничтожили три десятка украинских беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Сколько всего дронов киевского режима удалось ликвидировать с начала СВО?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, дроны были ликвидированы в таких населенных пунктах, как Кривошеевка ЛНР, Орлянское Харьковской области, Клещеевка, Каменка и Артемовск ДНР, а также в Пролетарке, Песчановке, Новой Маячке, Дружбовке и Обрывке под Херсоном.

Как отметили в ведомстве, всего с начала СВО уничтожено 12 196 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Украины потеряла до 140 боевиков на краснолиманском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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