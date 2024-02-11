Возвращение из плена, победа в поселке Веселое и крушение гаубицы Krab: итоги СВО за неделю

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Алина Крылова
Алина Крылова 58 0

Российские бойцы отличились новыми победами и достижениями в зоне специальной военной операции. Какие прорывы они совершили на минувшей неделе?

Возвращение из плена, победа в поселке Веселое и крушение гаубицы Krab: итоги СВО за неделю

Фото: Александр Река / ТАСС

Тема:
Спецоперация

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, расчеты «Малки» успешно уничтожили польскую гаубицу Krab, сто доблестных российских бойцов вернулись в распоряжение украинской армии из плена. 5-tv.ru собрал главные итоги уходящей недели.

Уничтожение склада авиационных средств поражения ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские силы укрепили свои позиции сразу на нескольких направлениях и стерли с лица земли склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины. Ключевой объект, оказывающий ВСУ военную поддержку, доблестные российские бойцы низвергли до основания, попутно зацепив живую силу и технику противника в 112 районах. Список трофеев российской армии пополнили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников.

Тотальное разрушение польской гаубицы Krab

Фото, видео: www.globallookpress.com /© MOD Russia ; 5-tv.ru

Самоходная артиллерийская установка, находящаяся на служении у российских войск, успешно справилась с атакой польской гаубицы, обратив, тем самым, ВСУ в бегство. За счет большого калибра и дальности атаки, «Малка» способна поражать объекты на достаточно большом расстоянии, превращая их в пыль. Быстрое и точное реагирование самоходной установки позволяет легко поражать танки, доты и укрепрайоны. Главное преимущество грозного оружия — большой калибр и дальность атаки.

Уничтожение украинского самолета Су-25 под Донецком

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России успешно ликвидировала под Донецком украинский самолет Су-25. Работа российских беспилотников позволила перехватить летательное средство на солидном расстоянии от населенного пункта и обезвредить его.

«ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — отрапортовали в Минобороны РФ сразу после успешного маневра.

Успешное возвращение российских бойцов из украинского плена

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Telegram / Шамсаил Саралиев Депутат Государственной Думы 8-го созыва / saraliev; 5-tv.ru

В начале месяца российские дипломаты провернули успешную операцию по обмену военнопленными с Украиной. Из заточения на Родину вернулось порядка 100 военнослужащих. Теперь им предстоит пройти реабилитацию, осилить курс лечения и получить всестороннюю психологическую помощь. В обмен на солдат ВС РФ Украина получила 100 своих боевиков.

Российские бойцы подняли флаг над поселком Веселое в ДНР

Десантники из Тулы установили российский флаг в центре освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Веселое в Донецкой Народной Республике. Очередной прорыв позволил российским бойцам укрепить свои позиции, а заодно взять под собственный контроль ключевой населенный пункт и освободить местных жителей. Очередное достижение российские солдаты посвятили памяти своих дедов, воевавших за мирное небо над головой во времена ВОВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы отбили пять атак ВСУ на купянском направлении.

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