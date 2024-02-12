Планируется поговорить о конкретных действиях, которые привели к провалу в одной из основных задач организации — предотвращения кризисов и конфликтов.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по Украине в годовщину подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель постпреда страны при организации Дмитрий Полянский.
«На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал он в Telegram-канале.
Планируется, добавил Полянский, обсудить конкретные действия Совбеза, которые привели к провалу в одной из основных задач ООН — предотвращения кризисов и конфликтов.
Ранее 5-tv.ru писал, что провалы ВСУ на фронте заставили украинцев вспомнить слова президента России Владимира Путина о переговорах в самом начале спецоперации.
Жители Незалежной начинают жалеть о несоблюдении Минских соглашений и о том, что не слушали российского лидера, выступающего за мирное урегулирование. И все это — на фоне явных неудач на фронте, когда ВСУ вынуждены отступать.
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