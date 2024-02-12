Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине в годовщину Минских соглашений

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Планируется поговорить о конкретных действиях, которые привели к провалу в одной из основных задач организации — предотвращения кризисов и конфликтов.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине в годовщину Минских соглашений

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по Украине в годовщину подписания Минских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель постпреда страны при организации Дмитрий Полянский.

«На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал он в Telegram-канале.

Планируется, добавил Полянский, обсудить конкретные действия Совбеза, которые привели к провалу в одной из основных задач ООН — предотвращения кризисов и конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что провалы ВСУ на фронте заставили украинцев вспомнить слова президента России Владимира Путина о переговорах в самом начале спецоперации.

Жители Незалежной начинают жалеть о несоблюдении Минских соглашений и о том, что не слушали российского лидера, выступающего за мирное урегулирование. И все это — на фоне явных неудач на фронте, когда ВСУ вынуждены отступать.

Тема:
Спецоперация
12 февр
Экипажи Су-34 громят ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день
12 февр
В атмосфере секретности: как в зоне СВО снимается клип на новую песню ST
12 февр
ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
12 февр
Маск заявил об отсутствии сделок с Россией по продаже терминалов Starlink
12 февр
«Девочки и алкоголь»: как Залужный звал женщин в сауну и обсуждал интимные татуировки
11 февр
Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел голосование в Сенате США
11 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
11 февр
Нелепые оправдания: на Украине началась паника из-за биографии Сырского
11 февр
Бойцы Росгвардии сделали кавер на песню ST «Дай ему сил»
11 февр
Никаких эмоций: отец Сырского о назначении сына на пост главкома ВСУ
-7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Неголливудские страсти: грехи и секс-скандалы советских актрис, от которых волосы встают дыбом
6:06
Не менее 50 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Рафах
6:00
Экипажи Су-34 громят ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
В атмосфере секретности: как в зоне СВО снимается клип на новую песню ST
5:46
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
5:31
Дело возбуждено после отравления более 20 человек в Приморье

Сейчас читают

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
Убивает всех? Чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа
Все затаили дыхание: что происходит с Кейт Миддлтон после операции
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса