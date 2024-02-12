Как и зачем киевский режим сам вставляет себе палки в колеса?

Армия России готовит мощное наступление против участков фронте, где находятся насильно мобилизованные боевики Вооруженных сил Украины. Это приведет не к самым лучшим последствиям для киевского режима, заявил полковник Службы безопасности Незалежной в отставке Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «Да это так».

«Они (войска РФ — Прим. ред.) накапливают силы, <…> для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где они найдут „дырку“, слабое место», — сказал он.

Стариков объяснил, что киевский режим своими же руками создаст условия для будущего прорыва фронта ВСУ. На поле боя призывают боевиков, которые не знают местность, не хотят сражаться и вообще навыков не имеют. Полковник в отставке уверен: РФ нанесет мощные удары по тем местам, где такие призывники будут находиться.

«Те, кто вот этот маразм выдумывает, они могут привести к катастрофе», — подчеркнул Стариков.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый день службы. Житель Одесской области страдал от эпилепсии, но его все равно призвали в ряды украинской армии.