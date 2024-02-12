Обучение волонтеров для работы на избирательных участках стартует 14 февраля

Обучение волонтеров, которые будут вести контроль за соблюдением процедуры голосования на выборах президента страны, подсчитывать бюллетени и фиксировать нарушения, начнется 14 февраля. Об этом сообщили на первом заседании Общественного штаба, мероприятие проходит в Москве.

Там же рассказали о новшестве этого года. Впервые принять участие в выборах с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) на любом избирательном участке столицы, а не только по месту жительства, смогут не только москвичи, но и иногородние граждане. Для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно на портале «Госуслуги», в центрах «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях.

Уже известно, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.