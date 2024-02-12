Обучение волонтеров для работы на избирательных участках стартует 14 февраля

Эфирная новость 31 0

В столице проголосовать с помощью ТЭГ смогут не только москвичи, но и иногородние граждане.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Обучение волонтеров, которые будут вести контроль за соблюдением процедуры голосования на выборах президента страны, подсчитывать бюллетени и фиксировать нарушения, начнется 14 февраля. Об этом сообщили на первом заседании Общественного штаба, мероприятие проходит в Москве.

Там же рассказали о новшестве этого года. Впервые принять участие в выборах с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) на любом избирательном участке столицы, а не только по месту жительства, смогут не только москвичи, но и иногородние граждане. Для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к одному из московских избирательных участков. Сделать это можно на портале «Госуслуги», в центрах «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях.

Уже известно, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

Тема:
Выборы президента России 2024
12 февр
Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании решения ЦИК
11 февр
Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году
10 февр
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
9 февр
В ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России
9 февр
В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента
9 февр
Захарова: Запад намерен «раскачать» ситуацию в России на фоне выборов президента
8 февр
Определены четыре кандидата на выборах президента России— 2024
8 февр
ЦИК не зарегистрировал Надеждина кандидатом на выборах президента России
8 февр
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России
8 февр
«Грязные технологии»: какие схемы используют аферисты против членов избиркомов
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Нарышкин: Запад назначит наместника на Украине, чтобы контролировать Зеленского
15:29
Три крупнейших сети отелей стали финалистами Russian Hospitality Awards в четырех номинациях
15:29
ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении
15:14
Автобус с детьми попал в страшное ДТП с большегрузом в Псковской области
15:13
ФСБ пресекла в Подмосковье контрабанду драгоценных металлов
15:00
Обучение волонтеров для работы на избирательных участках стартует 14 февраля

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса