Об этом снял репортаж независимый американский журналист. Что ему удалось выяснить?

Американский блогер и независимый журналист Патрик Ланкастер снял репортаж об экс-боевиках ВСУ, которые вступили в армию России. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Ланкастер поведал, что некоторые боевики решили участвовать в конфликте за Россию из-за отношения к ним украинского командования. Также назывались и другие причины. Например, экс-боевик ВСУ Николай Захарченко, уроженец Донецка рассказал, что сам видел как члены «Азова»* относились к жителям Мариуполя. В частности, те не выпускали людей при эвакуации, расстреливали машины и грабили магазины.

При этом боевик Евгений Кравченко и уроженец Харьковской области рассказал, что на самом деле его душа лежала к армии РФ. Покинуть ряды сил Украины он смог, когда выпал такой случай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине погибших боевиков объявляют без вести пропавшими.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ