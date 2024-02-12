«Это же ненормально»: как на Украине погибших боевиков объявляют без вести пропавшими

При таком раскладе еще живые украинцы надеются сложить оружие, но и это не так просто.

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляют погибших боевиков на фронте как служащих, пропавших без вести. Об этом рассказал украинский пленный Андрей Лазаркевич в видео, распространенным Минобороны России.

«Мужики рассказывали, что люди, которые „двухсотые“, их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», — сказал он.

По словам Лазаркевича, боевики неоднократно видели, как украинцы стреляют в спину тем, кто отступает и пытается сложить оружие. Он также рассказал, что подразделения, потерпевшие большие потери, объединяют и отправляют на поле боя. На фоне таких обстоятельств боевики надеются попасть в плен, ведь это лучше, чем «лежать и гнить».

Пленный вместе с тем рассказал, как его сотрудники военкомата забрали, когда тот шел на работу. Затем Лазаркевича отправили на обучение, он побывал в специальных центрах в Ровно, Харькове и Чугуеве. Мужчина пытался уйти домой, но его поймали.

В дальнейшем выяснилось, что на позициях нет поддержки. Лазаркевичу и его сослуживцам поставили задачу следить за сектором и обороняться. Затем начался бой, во время которого семь боевиков ВСУ спрятались в блиндаже. К ним закинули две гранаты, после взрыва которых Лазаркевич с сослуживцами вышел и сдался в плен ВС России. Он отметил нормальное отношение российских бойцов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР, где идет наступление России.