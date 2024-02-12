«Впитала всю духовную мощь»: песня ST произвела на бойцов Росгвардии неизгладимое впечатление
Бойцы Росгвардии остались под приятным впечатлением от трека ST «Дай ему силу»
Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru
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Презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО.
Бойцы Росгвардии, находящиеся на передовой, остались под приятным впечатлением от трека рэпера ST (Александра Степанова). Полученными от прослушивания эмоциями солдаты поделились с журналистами спустя всего несколько суток после официального релиза трека.
В беседе с 5-tv.ru один из росгвардейцев, который предпочел не раскрывать своего имени, сознался, что уже на первых нотах до глубины души проникся особым смыслом, заложенным в сингл. Песня «Дай ему силу» позволила бойцам понять — их победа над боевиками ВСУ уже не за горами, осталось лишь набраться терпения.
«Благодаря ST в репертуаре наших гитаристов появится новое произведение. В этих простых и таких сильных строках содержится вся духовная мощь, благодаря которой мы действительно победим», — разоткровенничался он.
Такого большого отклика на свое творение, как оказалось, сам ST совсем не ожидал. В беседе с 5-tv.ru Степанов сознался, что писал текст песни в момент особого вдохновения, но и подумать не мог, что она произведет неигладимый эффект.
«Вся ситуация, происходящая вокруг, вдохновила меня на написание этой песни. Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее. Она как-то появилась в таком виде, в каком она есть. И мне казалось, что в репертуар ST она не очень подходит. Я какое-то время думал ее отложить», — рассказывал Степанов.
Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST рад, что его музыку кладут на патриотические ролики.
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