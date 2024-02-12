«Впитала всю духовную мощь»: песня ST произвела на бойцов Росгвардии неизгладимое впечатление

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 38 0

Бойцы Росгвардии остались под приятным впечатлением от трека ST «Дай ему силу»

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО.

Бойцы Росгвардии, находящиеся на передовой, остались под приятным впечатлением от трека рэпера ST (Александра Степанова). Полученными от прослушивания эмоциями солдаты поделились с журналистами спустя всего несколько суток после официального релиза трека.

В беседе с 5-tv.ru один из росгвардейцев, который предпочел не раскрывать своего имени, сознался, что уже на первых нотах до глубины души проникся особым смыслом, заложенным в сингл. Песня «Дай ему силу» позволила бойцам понять — их победа над боевиками ВСУ уже не за горами, осталось лишь набраться терпения.

«Благодаря ST в репертуаре наших гитаристов появится новое произведение. В этих простых и таких сильных строках содержится вся духовная мощь, благодаря которой мы действительно победим», — разоткровенничался он.

Такого большого отклика на свое творение, как оказалось, сам ST совсем не ожидал. В беседе с 5-tv.ru Степанов сознался, что писал текст песни в момент особого вдохновения, но и подумать не мог, что она произведет неигладимый эффект.

«Вся ситуация, происходящая вокруг, вдохновила меня на написание этой песни. Припев появился после одной из поездок в Донбасс. Сразу же как-то появились и куплеты. Но я не думал, что выпущу ее. Она как-то появилась в таком виде, в каком она есть. И мне казалось, что в репертуар ST она не очень подходит. Я какое-то время думал ее отложить», — рассказывал Степанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST рад, что его музыку кладут на патриотические ролики.

Тема:
Спецоперация
12 февр
«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт
12 февр
«Дай ему сил»: презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО
12 февр
«Хватит!» — во Франции призвали прекратить спонсирование режима Зеленского
12 февр
Новый президент Финляндии о контактах с Россией: «Мы не можем иметь отношений»
12 февр
Нарышкин: Запад назначит наместника на Украине, чтобы контролировать Зеленского
12 февр
ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении
12 февр
Российские военные уничтожили два полевых склада ВСУ под Донецком
12 февр
Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS
12 февр
Ближе по духу: почему боевики ВСУ принимают решение перейти на сторону России
12 февр
«Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Такер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
20:07
Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
19:53
«Впитала всю духовную мощь»: песня ST произвела на бойцов Росгвардии неизгладимое впечатление
19:39
Непробужденный зодиак: признаки нахождения на нижнем уровне потенциала знака
19:26
Самый тяжелый компонент первого энергоблока АЭС «Аккую» установлен в предпроектное положение
19:25
Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«В рамках устоявшейся истории»: как на положении РФ в мире скажется увольнение тяжелобольного Остина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса