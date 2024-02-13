Вот и песенке конец: Россия лишила Украину запасов бронетехники
Гуменюк: на вооружении ВСУ почти не осталось бронетехники
Фото: EDUARD KORNIYENKO / ТАСС
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Скоро боевики ВСУ и вовсе останутся без оружия.
Украинские боевики сталкиваются с дефицитом бронетехники на линии соприкосновения. Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — цитирует ее Telegram-канал издания «Мы — Украина».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики были возмущены решением президента Незалежной Владимира Зеленского снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с должности.
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