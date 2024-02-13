Еще в начале января властями Незалежной планировалось приобрести 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид.

Кабинет министров Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, которые известны как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Кабмин не предоставил средства на „зубы дракона“ для Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные (электронной системы публичных закупок — Прим. ред.) Prozorro», — говорится в материале.

Денежные средства на счета местной администрации из госбюджета так и не поступили. В начале года объявлялся тендер на закупку «зубов дракона», планировалось приобрести 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид.

Ожидалось, что тендер обойдется властям более чем в 2,3 миллиона долларов. Но из-за отсутствия финансирования из госбюджета заказчик отменил тендер и закупку под него оборудования.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции призвали прекратить спонсирование режима Владимира Зеленского.