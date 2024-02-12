«Хватит!» — во Франции призвали прекратить спонсирование режима Зеленского

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Политик Филиппо призвал прекратить спонсирование Украины и начать переговоры

«Хватит!» — во Франции призвали прекратить спонсирование режима Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Тема:
Спецоперация

Политик отметил, что США уже переложили ответственность в этом вопросе на Евросоюз.

Западным странам пора прекратить финансирование Украины и перейти к переговорам с Россией. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети X.

Политик отметил, что США перестали выделять деньги Украине и переложили ответственность на Евросоюз, который в итоге согласился отдать 50 миллиардов евро. Видя эту ситуацию, Филиппо призвал перестать быть посмешищем и больше не финансировать режим Владимира Зеленского.

«Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» — написал он.

Накануне, 11 февраля, в Сенате США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю. Документ собрал необходимые две трети голосов. Однако из этой версии проекта американские политики исключили пункты о предоставлении средств на защиту границ Штатов на юге.

Тем временем в социальных сетях появились фотографии передачи Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США на ремонт. На кадрах, которые разлетелись по интернету, можно заметить поврежденные HIMARS. В частности, видны отверстия на корпусе американской техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина испытывает большие трудности на линии фронта — это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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