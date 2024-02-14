Число отравившихся бургерами в приморском кафе увеличилось до 62

Количество отравившихся бургерами в кафе Дальнереченска в Приморском крае выросло до 62. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что пострадали люди из-за сальмонеллы, которую обнаружили в продуктах собственного изготовления кафе, а именно в наггетсах и соусах. Заболевшим было проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.

По факту несоблюдения требования санитарной безопасности в сфере быстрого питания в этой организации СУ СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением более 40 учеников школы-интерната в Москве.

Информация о происшествии, как отмечается, получила «распространение в медиапространстве». О первоначально установленных в ходе следствия обстоятельствах Бастрыкину доложит глава ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов.