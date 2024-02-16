Школьники массово отравились неизвестными токсическими веществами в Калининградской области
Следователями с участием специалистов Роспотребнадзора выполняется ряд проверочных мероприятий.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал СУ СК России по Калининградской области / su_skr39; 5-tv.ru
Более 20 школьников в поселке Большаково Калининградской области отравились неустановленными токсическими веществами. Об этом сообщило региональное СУ СК России.
«По предварительным данным, утром после школьной линейки от школьников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики 5-го и 8-го классов) доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области выполняется ряд проверочных мероприятий, в том числе осуществляется осмотр места происшествия. Также опрашиваются очевидцы.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с отравлением свыше 40 учеников школы-интерната имени Колмогорова при МГУ.
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