Силовики вычислили место, откуда ВСУ вели обстрел Белгорода
ТАСС: ВСУ вели обстрел Белгорода из села Липцы, откуда был сбит Ил-76
Фото: Силантьев Евгений / ТАСС
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Установлен также и расчет РСЗО, выпустивший по российскому региону около 14 снарядов.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели накануне, 15 февраля, обстрел Белгорода из населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, силовики установили расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», который выпустил по Белгороду порядка 14 снарядов.
«Расчет вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сказал источник ТАСС.
Из данного населенного пункта боевики ранее выпустили ракеты и сбили самолет Ил-76, который перевозил, в том числе, украинских военнопленных. В результате атаки ВСУ погибли шесть членов экипажа, три офицера РФ и 65 боевиков.
В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По последним данным, от рук террористов погибли семь мирных граждан, еще 19 пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждили после атаки боевиков ВСУ на Белгород.
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