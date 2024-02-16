СМИ узнали, какие страны ЕС блокировали решение о покупке снарядов для Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Франция, Греция и Кипр блокировали решение о покупке снарядов для Украины вне ЕС

СМИ узнали, какие страны ЕС блокировали решение о покупке снарядов для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Тема:
Спецоперация

Евросоюз собирался прибегнуть к «чрезвычайной мере», чтобы продолжить спонсирование киевского режима.

Франция, Греция и Кипр заблокировали закупку снарядов для Украины вне Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Такую меру Евросоюз хотел провести как чрезвычайную на фоне все больше утихающей поддержки киевского режима со стороны Запада. Большинство стран поддержали решение, инициативу заблокировали Франция, Греция и Кипр.

По основной версии, причиной такой реакции трех государств стало их желание развивать собственное производства оружия внутри блока.

Стоит отметить, что в январе неназванный высокопоставленный чиновник в Париже пообещал, что Франция одобрит закупку вооружения не в рамках Евросоюза, чтобы поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия помешала ЕС принять новые санкции против России.

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