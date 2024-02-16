Социолог о поездке ST к росгвардейцам: «Всем нам важно помнить о главном»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 31 0

Знаменитый артист посвятил свою песню бойцам, защищающим страну на спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Поездки российских знаменитостей в зону СВО и выступления перед бойцами, например, рэпера ST, привлекают внимание россиян к важнейшим во всех смыслах процессам в стране, напоминая, что гражданам необходимо сплотиться вокруг общей задачи. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал социолог Алексей Денисов.

По мнению эксперта, даже самые шокирующие события рано или поздно перестают фокусировать на себе внимание общества. Это не является чем-то негативным, но не должно касаться важнейших для страны вещей. А спецоперация на Украине — именно одна из таких. И в данном случае поездки артистов к российским бойцам, их поддержка, в том числе, моральная, привлекает внимание публики и напоминает, что расслабляться все-таки пора рано.

«Такие акты со стороны лидеров общественного мнения — это артисты, актеры, которые находят время в своем достаточно сложном графике и едут на границу для того, чтобы поддержать наших бойцов, солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, — это акты для привлечения внимания для того, чтобы мы вспомнили, что это явление до сих пор существует, оно максимально важное, мы не должны б этом никак забывать и своими силами, ресурсами, если у нас такие имеются, поддержать», — говорит Денисов.

Специалист напоминает, насколько важно участвовать в общем деле, поддерживай бойцов, в том числе, гуманитарно.

ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, а также впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песня рэпера ST «Дай ему сил», представленная росгвардейцам, заняла 15-е место в чарте BandLink

Тема:
Спецоперация
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