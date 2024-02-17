Минобороны: ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях

Российская армия занимает выгодные рубежи и продолжает свое продвижение в зоне СВО.
Фото: Река Александр / ТАСС
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Российские войска в зоне специальной военной операции за минувшие сутки улучшили свое положение на четырех направлениях, в том числе донецком. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бойцы РФ укрепились на более выгодных рубежах и продвинулись на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях.
В общей сложности потери противника составили до 975 боевиков убитыми и ранеными, также ВС РФ уничтожили несколько украинских танков, артиллерийские установки и боевые машины, в том числе, иностранного производства.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты „С-200“. Кроме того, уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства.
Также армия России уничтожила склады с боеприпасами и авиацией, ударила по пунктам дислокации наемников и спецназа Украины, а также в местах временного размещения живой силы ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ еще на подходе.
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