США направили Эстонии полмиллиона долларов из «конфискованных российских фондов»

США направили Эстонии около 500 тысяч долларов из конфискованных активов РФ
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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В Штатах планировали, что эти средства отправятся на помощь Украине.
США направили Эстонии почти 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов». Вырученные средства Штаты и страны-посредники планировали пустить на помощь Украине, сообщили в Минюсте США.
По информации контролирующих органов, полученные средства «должны сыграть свою роль в восстановлении украинской энергосистемы». В истории Минюста проведение подобной операции стало первым подобным случаем, прецедентом для дальнейших действий Штатов.
«Это первый подобный перевод средств из Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью оказания помощи Украине. <…> Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку действующие поскольку действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине», — гласит официальное сообщение.
Согласно официальной позиции Минюста, ответственность за заявление о принятом решении взяли на себя первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако и канцлер министерства юстиции Эстонии Тынис Саар. В дополнение к заявлению в ведомстве подчеркнули, что Эстония будет использовать полученные средства как ресурс «по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии».
Впервые о том, что у РФ могут конфисковать часть замороженных активов в Эстонии заговорили еще 13 февраля. Изначально планировалось, что средства заморозят до выборов президента США «для установления долгосрочной политики».
Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония начала искать способы лишить россиян права голоса.
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