Не удивлены? В Колумбии отреагировали на ликвидацию их наемников на Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

МИД Колумбии: Богота не поощряет своих граждан, вступающих наемниками в ВСУ

Не удивлены? В Колумбии отреагировали на ликвидацию их наемников на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Martinez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Заставлял ли их кто-то участвовать в конфликте с РФ на стороне Незалежной?

Власти Колумбии не поощряют решение своих граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины в качестве наемников для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны на странице в соцсети X.

«Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что присутствие на поле бое колумбийцев, ликвидированных в ходе конфликта на Украине, обусловлено исключительно их личными решениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумбийские наемники решили оставить позиции ВСУ, чтобы спасти свои жизни.

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.

Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.

Тема:
Спецоперация
18 февр
«Лучше для России»: Маск отреагировал на освобождение Авдеевки
18 февр
Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля
18 февр
Закон о финансировании НАТО? Байден снова публично оконфузился
18 февр
«Это судьба»: Путин объяснил, что для России значит проведение СВО на Украине
18 февр
«Фашистский метод»: как Киев мстит за провалы на фронте ударами по Белгороду
18 февр
Замкомандующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ходе СВО
18 февр
Стратегическое значение: как освобождение Авдеевки повлияет на ход спецоперации
18 февр
Илон Маск признал, что США все время лгали о конфликте на Украине
18 февр
Огонь артиллерии! Как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском
18 февр
Американские аналитики озвучили неутешительный для Украины прогноз
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:51
«Лучше для России»: Маск отреагировал на освобождение Авдеевки
13:33
Не удивлены? В Колумбии отреагировали на ликвидацию их наемников на Украине
13:16
Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля
13:15
Закон о финансировании НАТО? Байден снова публично оконфузился
12:57
Не все так однозначно: почему Земля так долго оправлялась после Великого вымирания
12:39
В Думе назвали цветок, который больше нельзя выращивать на даче

Сейчас читают

Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз
«Без слез не взглянешь»: Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане
«Это правда работает»: блогер Helen Yes дала совет, как быстро выйти из депрессии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок