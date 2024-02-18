Не удивлены? В Колумбии отреагировали на ликвидацию их наемников на Украине
МИД Колумбии: Богота не поощряет своих граждан, вступающих наемниками в ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Carlos Martinez
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Заставлял ли их кто-то участвовать в конфликте с РФ на стороне Незалежной?
Власти Колумбии не поощряют решение своих граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины в качестве наемников для участия в конфликте с Россией. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны на странице в соцсети X.
«Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что присутствие на поле бое колумбийцев, ликвидированных в ходе конфликта на Украине, обусловлено исключительно их личными решениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумбийские наемники решили оставить позиции ВСУ, чтобы спасти свои жизни.
В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.
Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.
Даже с ней ВСУ не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны РФ ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.
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