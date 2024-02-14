Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ: «Чтобы спасти свои жизни»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

AP: колумбийские наемники решили оставить позиции ВСУ, чтобы спасти свои жизни

Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ: «Чтобы спасти свои жизни»

Фото: www.globallookpress.com / Jhon Paz

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Тема:
Спецоперация

Западные СМИ отмечают, что армия Украины сегодня практически истощена.

Военные из Колумбии, которые принимали участие в боевых действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), бежали с поля. Об этом сообщает агентства Associated Press со ссылкой на одного из солдат с позывным «Чечо».

На одном из участков боевики подверглись атаке российских дронов. По словам «Чечо», от них некуда было деться, поэтому колумбийцы приняли решение оставить позиции и бежать, «чтобы спасти свои жизни».

«Я думал, что умру», — пожаловался «Чечо».

Агентство между тем отмечает, что Украина истощена за два года российской спецоперации, поэтому она привлекает иностранных наемников, в том числе из Колумбии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ. При этом он пообещал увеличить поставки дронов, средств РЭБ, а также укрепить позиции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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