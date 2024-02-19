«Сложный процесс»: на Украине признали, что не в силах содержать самолеты Запада
ВВС Украины: Киев не сможет обслуживать западные самолеты разного типа
Фото: www.globallookpress.com / Rok Air Force
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На получении каких истребителей решил сосредоточиться киевский режим?
Военно-воздушные силы ВСУ не имеют возможности содержать и обслуживать западные самолеты разного типа. Такое заявление сделал спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
«Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это для нас будет определенно сложный процесс», — сказал он.
Таким образом Игнат ответил на вопрос журналистов о перспективах получения Украиной французских истребителей. Он подчеркнул, что из-за невозможности обслуживать самолеты разного типа Киев намерен сосредоточится на главной цели — американских F-16.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Литвы пообещали поставить Украине истребители F-16 в июне.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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