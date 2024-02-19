В ЦИК прошло совещание о подготовке к выборам президента России

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Как к голосованию готовят зарубежные участки?

В ЦИК прошло совещание о подготовке к выборам президента России

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Тема:
Выборы президента России 2024

Важно, чтобы на выборах президента РФ было широкое представительство международных наблюдателей. И оно будет, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании, посвященном готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.

Одной из главных тем стала подготовка к выборам на участках за рубежом. Элла Памфилова отметила, что там есть трудности с доставкой бюллетеней.

До выборов президента России осталось меньше месяца. Они продут с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по нраву гражданам. Также известно, что дистанционное голосование будет применяться в 29 регионах.

В бюллетенях будет четыре кандидата на пост президента РФ: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты.

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