В ЦИК прошло совещание о подготовке к выборам президента России
Как к голосованию готовят зарубежные участки?
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Важно, чтобы на выборах президента РФ было широкое представительство международных наблюдателей. И оно будет, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании, посвященном готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.
Одной из главных тем стала подготовка к выборам на участках за рубежом. Элла Памфилова отметила, что там есть трудности с доставкой бюллетеней.
До выборов президента России осталось меньше месяца. Они продут с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по нраву гражданам. Также известно, что дистанционное голосование будет применяться в 29 регионах.
В бюллетенях будет четыре кандидата на пост президента РФ: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что в России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты.
- 18 февр
- В России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты
- 17 февр
- О готовности проголосовать за Путина заявили почти 80% россиян
- 15 февр
- Верховный суд отклонил иск Надеждина об оспаривании решения ЦИК
- 15 февр
- Машков встретился с волонтерами в Севастополе
- 14 февр
- В ЦИК обнародовали информацию о числе заявок на участие в онлайн-голосовании
- 14 февр
- Харитонов возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге
- 14 февр
- В Москве началось обучение наблюдателей за выборами Президента России
- 14 февр
- Жога встретился с участниками Добровольной Народной Дружины в Курской области
- 13 февр
- В Кремле объяснили решение Путина отказаться от участия в дебатах
- 13 февр
- Призы для голосующих электронно на выборах Президента России разыграют с 16 по 18 марта
Читайте также
79%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?