Зарубежные аналитики все пессимистичнее оценивают положение Украины.

Дефицит боеприпасов у ВСУ приведет Украину к падению тысячи километров линии фронта и потере новых территорий. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Авторы материала уверены, что сокрушительный натиск российской артиллерии на протяжении последних четырех месяцев является угрозой для обороны ВСУ, которая, по оценке зарубежных аналитиков, вот-вот окончательно рухнет. Особенно, на фоне катастрофической нехватки боеприпасов и сдачи Адвеевки, которая являлась своеобразным символом и полотом украинских боевиков в ДНР.

«В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что будет больше, но мы этого не ожидаем», — передает слова украинского военного СМИ.

В рядах ВСУ совсем не скрываются, что во многом — если не во всем — они зависят от иностранных поставок, и сейчас, когда западная помощь приостановилась, положение их становится все критичнее: потери колоссальны, продвижения ВС РФ становится все активнее, а есть риски, что территория Украины станет еще меньше.

«Нам просто нечем воевать. Нам нечем прикрывать наши линии фронта», — жалуется изданию офицер ВСУ.

В США несколько месяцев не могут согласовать очередной пакет военной помощи на 60 миллиардов рублей: в Сенате слушание закончились одобрением, а вот в Палате представителей вопрос все еще не нашел своего решения.

На фоне этого республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден разработали альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине, который предусматривает выделение ей 47 миллиардов долларов.

Также известно, что сейчас Конгресс ушел на каникулы, так и не проголосовав по биллю о помощи Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение.