«Мста-С» бьет точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ под Купянском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

На этих кадрах показана работа армейской авиации на купянском направлении. Экипаж Су-34 нанес фугасными авиационными бомбами удар по вскрытым позициям ВСУ. В результате был уничтожен личный состав, командный пункт и техника противника.

Летчики ВКС РФ выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Гаубица «Мста-С»

А на этих кадрах уже показана работа артиллеристов на купянском направлении. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ.

Работают подразделения в зоне СВО в круглосуточном режиме. Они наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника.

Тема:
Спецоперация
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