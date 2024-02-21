«Мста-С» бьет точно в цель! Лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ под Купянском
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
На этих кадрах показана работа армейской авиации на купянском направлении. Экипаж Су-34 нанес фугасными авиационными бомбами удар по вскрытым позициям ВСУ. В результате был уничтожен личный состав, командный пункт и техника противника.
Летчики ВКС РФ выполняют боевые задачи в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Гаубица «Мста-С»
А на этих кадрах уже показана работа артиллеристов на купянском направлении. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ.
Работают подразделения в зоне СВО в круглосуточном режиме. Они наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника.
- 21 февр
- Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках
- 21 февр
- Операция в деталях: Путин обсудил с Шойгу освобождение Авдеевки
- 20 февр
- Город будет жить: Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки
- 20 февр
- «История будущего: почему Украина заинтересовалась новейшим турецким истребителем
- 20 февр
- Неудобная для Запада правда: британский телеканал показал двухчасовой фильм о спецоперации
- 20 февр
- Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
- 20 февр
- Шойгу оценил потери ВСУ за время контрнаступления в 166 тысяч боевиков
- 20 февр
- Путин: ВСУ пустились в бегство из Авдеевки еще до приказа отступать
- 20 февр
- Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Донецка
- 20 февр
- «Нам нечем воевать»: боевики ВСУ признаются, что линия фронта скоро рухнет
Читайте также
85%
-0.06 99.56
0.07
Нашли ошибку?