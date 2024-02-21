Операция в деталях: Путин обсудил с Шойгу освобождение Авдеевки

Взятие города под контроль ВС РФ поставило окончательную точку в провальном украинском контрнаступлении.

Главное событие этой недели — взятие Авдеевки. Чтобы лично рассказать о них президенту, в Кремль накануне приезжал Сергей Шойгу. По его словам, за минувшие выходные украинская армия потеряла под Донецком две с половиной тысячи человек. Но гораздо серьезнее удар по боевому духу радикалов. Ведь там мало кому удалось уцелеть. Кстати, доложил министр и о еще одной важной победе. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет, о какой…

О взятии Авдеевки знает уже весь мир, а вот переход поселка Крынки и крах украинского плацдарма на левом берегу Днепра — новость последних часов.

«Михаил Юрьевич мне доложил, что этот населенный пункту на левом берегу Днепра под нашим контролем», — говорит Путин.

Эта небольшая часть берега Днепра находилась под контролем ВСУ с начала провального контрнаступления. Снабжать эту группировку Украина практически не могла — все пути проходили по воде под постоянным обстрелом наших войск. Под огнем находился и сам плацдарм. Как результат — потери ВСУ были гигантскими.

«С лета прошлого года по сегодняшний день фактически противник потерял там почти 3,5 тысячи человек, если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось место прорыва, и туда были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника», — говорит Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу докладывает и о потерях противника под Авдеевкой. Цифры, судя по всему, включают и данные разведки.

«Владимир Владимирович, за последнее время боевых действий, я скажу только за последние двое суток — 2400. Это не наши данные. Это данные их», — отметил Шойгу.

В украинском руководстве, видимо, не сразу смогли поверить, что ВСУ попросту побежали. Информация об отступлении пришла, когда российские части уже проводили зачистку Авдеевки.

«Руководство ВСУ издало приказ об отводе своих Вооруженных сил, когда они уже бил в движении и покинули этот населенный пункт. Я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода», — отметил Путин.

Некоторые операции российской армии оказались настолько неожиданными, что наверняка войдут в военные учебники. Как, например, проход под землей в глубокий тыл противника.

«Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, метр, по-моему, десять, метр двадцать, и вот они здоровые мужики по этой трубе, не зная куда идти, идут, прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались», — сказал Путин.

Авдеевка, по меркам XXI века, была настоящей крепостью. На ее строительство украина потратила девять лет и миллионы кубометров бетона. Украинские боевики могли передвигаться между позициями, подвозить боеприпасы и увозить получивших ранения, вообще не выходя на поверхность. Взломать такой укрепленный узел обороны со времен Второй мировой войны еще никому не удавалось.

Взятие Авдеевки, как и уничтожение плацдарма ВСУ в Крынках, поставило окончательную точку в провальном украинском контрнаступлении. Причем провальным оно оказалось не только для Киева, но и для Пентагона. Именно по американским схемам пыталась воевать Украина.

В конце доклада президент и министр обороны обсудили и вопросы стратегической стабильности.