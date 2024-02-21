Администрация действующего президента США всеми способами пытается добиться популярности на фоне падающих рейтингов.

Слухи о том, что популярная среди американцев певица Тейлор Свифт сможет изменить результаты выборов в США, отдав свой голос кандидату от демократов и действующему главе Штатов Джо Байдену, распускают сами демократы. Таким мнением поделился Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с NEWS.RU.

Эксперт отметил, что команда Байдена неразумно расходует деньги — тратит их на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса, из-за которого страдают южные штаты. Рейтинги нынешнего президента США сильно падают.

«Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей от происходящего в стране темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — приводит слова Лидовского.

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев ранее направил в Белый дом запрос на проведение интервью с президентом Джо Байденом. Журналист объяснил, что беседа с президентом США продолжит диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Карлсон опубликовал свой разговор с Путиным 9 февраля. Видео набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов составило более 155 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед интервью за Такером Карлсоном следили спецслужбы США.