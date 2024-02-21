Ее голос спасет? Поможет ли певица Тейлор Свифт переизбраться Байдену

Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться на выборах
Фото: www.globallookpress.com / C Flanigan
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Администрация действующего президента США всеми способами пытается добиться популярности на фоне падающих рейтингов.
Слухи о том, что популярная среди американцев певица Тейлор Свифт сможет изменить результаты выборов в США, отдав свой голос кандидату от демократов и действующему главе Штатов Джо Байдену, распускают сами демократы. Таким мнением поделился Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с NEWS.RU.
Эксперт отметил, что команда Байдена неразумно расходует деньги — тратит их на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса, из-за которого страдают южные штаты. Рейтинги нынешнего президента США сильно падают.
«Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей от происходящего в стране темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — приводит слова Лидовского.
Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев ранее направил в Белый дом запрос на проведение интервью с президентом Джо Байденом. Журналист объяснил, что беседа с президентом США продолжит диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Карлсон опубликовал свой разговор с Путиным 9 февраля. Видео набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов составило более 155 тысяч.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед интервью за Такером Карлсоном следили спецслужбы США.
- 17 февр
- «В нашей стране „фейк-ньюс“ — это все, что вы получаете»: Трамп на примере себя и ИИ объяснил всю суть США
- 10 февр
- Трамп: Байден может не понимать, что еще жив
- 9 февр
- «Европейцам будет тяжело»: стало известно о намерениях Трампа в случае переизбрания
- 6 февр
- «Выжил из ума»: большинство американцев считают Байдена умственно отсталым
- 5 февр
- «Страна разрушается»: Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания
- 4 февр
- Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию
- 4 февр
- Промежуточный итог? Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
- 3 февр
- В США сообщили о нежелании женщин голосовать за Трампа
- 2 февр
- Не в том положении: в США оценили вероятность начала войны с Ираном
- 1 февр
- «Популистская паранойя»: сторонники Трампа считают Тейлор Свифт агентом ЦРУ
Читайте также
74%
-0.06 99.56
0.07
Нашли ошибку?