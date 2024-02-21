ФСБ уличила британскую организацию British council в разведдеятельности

Федеральная служба безопасности России обвинила британскую организацию British council в разведдеятельности на территории Херсонской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Вскрыта деятельность британской правительственной организации „Британский совет“ (англ. British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, совет называет своей целью развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Британией и другими странами. Однако на самом деле это лишь прикрытие для работы британских спецслужб.

Наши силовики установили факты использования British council украинских беженцев, которые проживают на территории Соединенного Королевства. Спецслужба получала разведданные военно-политического характера через их связи в Херсонской области.

Под влияние организации попал россиянин Сергей Чебукин. Мужчина рассказал, что его куратор постоянно спрашивал про наличие бойцов РФ и военной техники в регионе, отношением херсонцев к референдуму и присоединению к России, а также количеством людей, получивших российские паспорта.

Летом 2023 года Чебуткину предложили передавать еще и координаты мест расположения ВС РФ и нашей техники посредством чат-бота. Тогда мужчина понял, что его используют для получения разведданных и передачи их «Британскому совету».

«Понял, что эти сведения могут использоваться для нанесения ударов по нашему поселку или другим населенным пунктам, поэтому я категорически отказался передавать эти сведения», — подчеркнул Чебуткин.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге силовики ФСБ РФ задержали американку за сбор и переводы денег боевикам ВСУ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.