Сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила медицинские учреждения Приангарья
Марьяне Лысенко рассказали об успехах региона в области здравоохранения.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Сопредседатели штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина продолжают рабочие встречи в регионах.
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко посетила Иркутскую область, где осмотрела сразу несколько медицинских учреждений Приангарья.
В их числе: областная клиническая и детская клиническая больницы, городской перинатальный центр, а также Иркутский государственный мед университет.
Марьяне Лысенко рассказали об успешном опыте региона в сфере трансплантации органов и показали проект строительства нового корпуса областной детской больницы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лысенко посетила больницу в Якутске — Национальный центр медицины, он многопрофильный. Главврач столичной больницы отметила эффективную работу коллег.
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