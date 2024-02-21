Сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила медицинские учреждения Приангарья

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Марьяне Лысенко рассказали об успехах региона в области здравоохранения.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Сопредседатели штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина продолжают рабочие встречи в регионах.

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко посетила Иркутскую область, где осмотрела сразу несколько медицинских учреждений Приангарья.

В их числе: областная клиническая и детская клиническая больницы, городской перинатальный центр, а также Иркутский государственный мед университет.

Марьяне Лысенко рассказали об успешном опыте региона в сфере трансплантации органов и показали проект строительства нового корпуса областной детской больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лысенко посетила больницу в Якутске — Национальный центр медицины, он многопрофильный. Главврач столичной больницы отметила эффективную работу коллег.

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