ВСУ потеряли до 450 боевиков за сутки на авдеевском направлении

Минобороны РФ: на авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 450 боевиков
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
За минувшие сутки на авдеевском направлении в ДНР российские войска заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции, нанеся урон ВСУ в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня „Град“, а также гаубицу Д-30», — говорится в сообщении военного ведомства.
Также российские бойцы группировки «Центр» отразили семь атак в районах поселков Ласточнико, Кирово и Первомайское.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украину предупредили о потере других территорий после Авдеевки.
О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.
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