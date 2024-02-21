ВСУ потеряли до 450 боевиков за сутки на авдеевском направлении

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 106 0

Минобороны РФ: на авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 450 боевиков

ВСУ потеряли до 450 боевиков за сутки на авдеевском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

За минувшие сутки на авдеевском направлении в ДНР российские войска заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции, нанеся урон ВСУ в живой силе и технике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня „Град“, а также гаубицу Д-30», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также российские бойцы группировки «Центр» отразили семь атак в районах поселков Ласточнико, Кирово и Первомайское.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину предупредили о потере других территорий после Авдеевки.

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

Тема:
Спецоперация
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