В Германии предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Немецкий политик предложил идею, которая могла бы открыть путь к мирным переговорам.

В Германии предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Западу стоит предложить России 48-часовое перемирие на Украине в обмен на прекращение поставок оружия Украине на такой же срок. Об этом заявил известный немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: «Мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — сказал политик в ходе ток-шоу, организованного изданием Spiegel.

По его мнению, если Москва согласится на это предложение, то этот шаг откроет путь к мирным переговорам.

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с конца февраля 2022 года. Тогда к Москве с просьбой о помощи обратились власти ДНР и ЛНР, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов. Президент страны Владимир Путин отмечал, что главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

 

Тема:
Спецоперация
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