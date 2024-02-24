Глава киевского режима дает сигнал Западу о том, что ему нужны гарантии личной безопасности.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению в Черном море является ничем иным как торг за гарантии личной безопасности. Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь», — сказал Смирнов он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что как бы Зеленский не пытался выпрыгивать из штанов — его политическое будущее предопределено. Глава киевского режима как политик себя дискредитировал и навсегда запятнал, заключил Смирнов.

Прежде Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. Он также пообещал России много «сюрпризов».

Стоит отметить, что президент Украины много говорил и о прошлом контрнаступлении ВСУ, которое спустя несколько месяцев с треском провалилось. И тоже обещал «сюрпризы». В итоге же украинская армия потерпела крах на поле боя. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ за время контрнаступления составили 166 тысяч боевиков.

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