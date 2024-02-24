Теперь штраф за несанкционированную торговлю? Лерчек продает носки на улицах Москвы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Вернувшая свой блог Лерчек поздравила мужчин с 23 февраля носками и бритвами

Теперь штраф за несанкционированную торговлю? Лерчек продает носки на улицах Москвы

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
День защитника Отечества Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Семья блогера Валерии Чекалиной выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Теперь звезда соцсетей снова выходит в интернет, причем с провокационным контентом.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, необычно поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. 23 февраля в соцсетях она опубликовала видео, снятое во время провокационной акции, которую устроила на улицах столицы.

Скандальная звезда, еще недавно не имевшая возможности выходить в интернет в связи с уголовным делом по факту уклонения от уплаты налогов, разыгрывала прохожих, которые в первые секунды встречи думали, что встретили эксгибициониста или бесцеремонного мелкого торгаша.

Лерчек надела длинный плащ, на подкладке которого закрепила товары — носки и бритвы, стереотипный «мужской набор» к празднику. Она подходила к ни о чем не подозревающим москвичам, распахивала перед ними плащ, а потом предлагала купить что-то из скудного ассортимента.

Люди сначала пугались, потом смеялись, некоторые после просто проходили мимо, а другие с готовностью приобретали подарки для своих защитников. Оставшиеся носки и бритвы блогер раздарила рабочим из первой попавшейся группы, трудившейся неподалеку.

«С 23 февраля, любимые мужчины! Они такие милые в конце», — написала Чекалина под опубликованным роликом.

Подписчики, в отличие от некоторых прохожих, оценили юмор. И идея понравилась, и реакция публики на распахивающую плащ знаменитость. Поклонники признавались, что скучали по контенту Валерии и ее супруга Артема, писали забавные комментарии и добрые пожелания.

Муж блогера, а он тоже еще недавно не имел права пользоваться интернетом, пошутил, мол, у него пропали все носки. Намекая, что жена их украла, чтобы продать.

Артем и Валерия Чекалины с марта 2023 года оставались за пределами жизни в соцсетях в связи с уголовным расследованием. Преследование блогеров по факту уклонения от уплаты налогов прекратилось, пара выплатила свой долг перед государством — около 504 миллионов рублей.

В эту сумму входили недоимка, пени и штраф. Расследование обстоятельств легализации имущества супругов, полученного незаконным путем, продолжается, но суд уже снял с Чекалиных все ограничения.

Лерчек рассказывала, что скандал с налогами переживала тяжело. В период разбирательств она часто ссорилась с мужем, была подавлена. По словам блогера, страшнее всего было оказаться в тюрьме: Чекалины боялись попасть в СИЗО, расстаться с детьми из-за изменения меры пресечения.

Кроме того, они постоянно терпели насмешки окружающих, на судебных заседаниях часто слышали смех в свой адрес. Напряжение в паре нарастало и находило выход в конфликтах.

Теперь звезды делятся переживаниями и воспоминаниями с подписчиками, официально допущенные в сеть. Тем временем, об этом ранее сообщал 5-tv.ru, их коллеге по несчастью Елене Блиновской продлили домашний арест.

Тема:
День защитника Отечества
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