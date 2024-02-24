Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях
Все попытки атаки киевского режима были успешно пресечены.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотника в Курской, Липецкой и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 по одному беспилотнику были уничтожены в Курской и Тульской областях соответственно, а оставшиеся два в Липецкой области.
Кроме того, коло 00:15 силы ПВО также уничтожили два вражеских дрона над территориями Курской и Тульской областей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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