Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 19 0

Все попытки атаки киевского режима были успешно пресечены.

Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотника в Курской, Липецкой и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 по одному беспилотнику были уничтожены в Курской и Тульской областях соответственно, а оставшиеся два в Липецкой области.

Кроме того, коло 00:15 силы ПВО также уничтожили два вражеских дрона над территориями Курской и Тульской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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