Силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотника в Курской, Липецкой и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 по одному беспилотнику были уничтожены в Курской и Тульской областях соответственно, а оставшиеся два в Липецкой области.

Кроме того, коло 00:15 силы ПВО также уничтожили два вражеских дрона над территориями Курской и Тульской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.