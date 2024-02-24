А где люди? В США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ
Подполковник США Дэвис: Зеленский ошибается, надеясь на новое контрнаступление
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Глава киевского режима всерьез обещает западным «партнерам» мифические победы ВСУ. Но, кажется, доверия его словам все меньше.
Владимир Зеленский, который анонсировал новое украинское контрнаступление, заблуждается в оценке возможностей украинских войск. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
По мнению офицера, обещания главы киевского режима не имеют под собой ровным счетом никаких оснований, если учесть текущее плачевное положение ВСУ.
К тому же, к прошлому контрнаступлению Украина готовилась около девяти месяцев и, как напомнил Дэвис, так и не получила от него существенных результатов. Хотя подготовкой занимался не столько Киев, сколько Запад, тренируя боевиков на своих полигонах и под контролем собственных инструкторов.
«Не может быть никакого контрнаступления… У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери», — подчеркнул Дэвис.
Отставной подполковник также отметил, что фактически заявление Зеленского об этом — просто иррациональны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским.
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