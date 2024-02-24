Глава киевского режима всерьез обещает западным «партнерам» мифические победы ВСУ. Но, кажется, доверия его словам все меньше.

Владимир Зеленский, который анонсировал новое украинское контрнаступление, заблуждается в оценке возможностей украинских войск. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По мнению офицера, обещания главы киевского режима не имеют под собой ровным счетом никаких оснований, если учесть текущее плачевное положение ВСУ.

К тому же, к прошлому контрнаступлению Украина готовилась около девяти месяцев и, как напомнил Дэвис, так и не получила от него существенных результатов. Хотя подготовкой занимался не столько Киев, сколько Запад, тренируя боевиков на своих полигонах и под контролем собственных инструкторов.

«Не может быть никакого контрнаступления… У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери», — подчеркнул Дэвис.

Отставной подполковник также отметил, что фактически заявление Зеленского об этом — просто иррациональны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским.